Freudenstadt Suche nach Familienvater eingestellt

Fest steht: Der 59-Jährige hatte am Morgen des 22. Oktober seine Wohnung in der Freudenstädter Nordstadt verlassen - in T-Shirt, Jogginghosen und Hausschuhen. Handy und Geldbeutel ließ er zurück, ebenso seine Wohnungsschlüssel. "Wir wissen, dass er die Wohnung alleine verlassen hat", sagt der Kripo-Beamte.