Freudenstadt Stuttgarter Straße wird ganz gesperrt

In diesem Bereich soll der neue Straßenbelag aufgebracht werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Freudenstadt. Außerdem sollen auch die Markierungsarbeiten erledigt werden. Diese Arbeiten setzten aber eine Vollsperrung dieses Bereichs voraus.

Damit sei der erste Teilabschnitt der Stuttgarter Straße fertiggestellt, so die Stadt weiter. In dieser Zeit kommen einige Änderungen auf Freudenstädter und Durchreisende zu. Am Kreisverkehr in der Nähe des Stadtbahnhofs können die Autofahrer wie gewohnt in Richtung Seewald beziehungsweise Pforzheim fahren, oder über die Moosstraße und Martin-Luther-Straße in Richtung Murgtalstraße und Baiersbronn abbiegen.

Über die Martin-Luther-Straße sind auch die Marktplatztiefgarage, die Loßburger Straße und damit der Promenadeplatz, die Lauterbadstraße und die Straßburger Straße in Richtung Kniebis erreichbar. Die Sperrungen der Zufahrten der Seitenstraßen der Stuttgarter Straße werden weiter gelten, so die Stadt.