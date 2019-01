Freudenstadt/Stuttgart Drei Fragen an: Parkour-Crack Andy Haug

Ich bin offizieller Botschafter der Kunstturn-Weltmeisterschaft, die im Sommer in Stuttgart stattfindet. "Turnen" ist mittlerweile so viel mehr als das klassische Turnen - diese Entwicklung mitzuerleben, ist einfach toll. Während der Turn-WM organisiere ich zusammen mit dem Schwäbischen Turnerverband einen Parkour-Weltcup auf dem Stuttgarter Schlossplatz. Das ist definitiv das absolute Highlight der Saison. Und dann sind da noch die Weltcup-Wettkämpfe, bei denen ich am Start bin. Darauf freue ich mich natürlich auch.

Andy Haug im Einsatz als Botschafter der Turn-WM:

Mittlerweile leben Sie in Stuttgart. Was vermissen Sie am Schwarzwald am meisten?

Neben Freunden und Familie fehlen mir am meisten der gute alte Kienberg und die Schwarzwaldhochstraße. Beides Orte, an denen ich mich gerne aufhalte - und natürlich trainiere.

Ein Stadtspaziergang durch Freudenstadt sieht beim Parkour-Profi dann so aus: