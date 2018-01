Kreis Freudenstadt Sturmschäden gehen in Hunderttausende

Dies geht aus der Schadensmeldung hervor, die das Kreisforstamt am Donnstag an das Land geschickt hat. Demzufolge haben Sturm und Regen rund 20.000 Festmeter Holz weggefegt, was laut Forstamtsleiter Simon Stahl rund 20.000 Bäumen entspricht. Dies sei allerdings "ein Nasenwasser" und entspreche dem Schadensmaß, das bei den jährlichen Durchgängen zum Ende des Winters festgestellt werde. Denn auch ohne Sturm brechen Bäume oder kippen um. Dennoch richtet Stahl "den dringenden Appell" an alle privaten Waldbesitzer, abgebrochene Kronen oder umgestürzte Stämme zügig aufzuarbeiten. "Sie sollten bis März, spätestens Mitte April aus dem Wald geschafft sein", so Stahl. Ansonsten seien sie Brutherde für Borkenkäfer.

SV meldet mehr als 100 Schäden an Gebäuden

Zum Vergleich: Im Schnitt werden in den Wäldern im Kreis Freudenstadt jedes Jahr rund 300 .000 Festmeter Holz geschlagen, was laut Stahl einer "nachhaltigen Nutzung" entspricht. Nachhaltig heißt: Es wird nicht mehr gefällt, als nachwächst. Das Gegenteil sei sogar der Fall. Es gebe "Zuwächse", vor allem in vielen Privatwäldern.