Freudenstadt Stücke elektrisieren Kunsthistoriker

Echt oder nicht – das macht preislich Welten aus bei einer Versteigerung. Einen genauen Wert könnte vorab keiner benennen. "Den Preis entscheidet letzten Endes der Markt", sagt Sven Philipp vom Auktionshaus. Das Mindestgebot des Ölgefäßes – blau-weißes florales Dekor – wurde auf 12 000 Euro festgesetzt. Das ist die Untergrenze. Wird sie überboten, gibt es für den bisherigen Eigentümer kein Zurück vom Verkauf mehr. Bei Unterschreitung ist es anders. Aber dann könnten sich potenzielle Interessenten und Anbieter noch unter vier Augen auf einen Preis einigen. Ohnehin seien Auktionen immer spannend und oft ein psychologisches Spiel mit eigenen Gesetzen, das plötzlich ganz schnell werden könne. Andreas Graf von Brühl (31), studierter Wirtschaftswissenschaftler, ist nach eigenen Angaben seit rund zwölf Jahren in der Branche, kam über seinen Vater mit Auktionen in Berührung. "Wir sind eine Art Schatzsucher", sagt er, "das macht eine Riesenfreude." Spezialisiert sei das Haus auf Nachlässe, Schmuck und Münzen.

Da passt auch die Sammlung aus dem Kreis Freudenstadt gut ins Raster. Es handele sich nicht um eine gezielt aufgebaute Sammlung, sondern um einen Fundus von Stücken, die teils über Generationen weiter vererbt worden seien. "Wir haben keinen Bezug mehr zu den Sachen", so ein Sprecher der Familie, "uns ist nur wichtig, dass sie in gute Hände kommen."

Die Versteigerung findet am Freitag, 14. September, von 10 bis 16 Uhr in Stuttgart statt, in der Seyfferstraße 103. Zwar macht es laut Andreas von Brühl Sinn, Auktionen in Großstädten zu veranstalten, weil dort in Summe deutlich mehr kaufkräftige Kundschaft wohnt. Andererseits würden auch immer mehr Gebote über das Internet abgegeben. Brühl schätzt den Anteil der Online-gebote auf mittlerweile 70 bis 80 Prozent. Präsenz- und Online-Gebote könnten zeitgleich abgegeben werden. Zwischen 50 und 60 Prozent der Stücke gingen erfahrungsgemäß ins Ausland. Potenzielle Käufer seien Händler, private Sammler, Museen, Ärzte und Anwälte, Liebhaber mit sehr speziellem Geschmack oder Leute, die "einfach sehr individuelle Geschenke" machen wollten.