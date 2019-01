Freudenstadt Studie für Streichorchester als Kontrast

Freudenstadt. Das Festkonzert "Mozart+" beginnt am Samstag, 26. Januar, um 17 Uhr im Freudenstädter Kur-theater. Zum Start ins Jubiläumsjahr "25 Jahre Bayerische Philharmonie" gastiert das Orchester zu Mozarts Geburtstag mit dem Kammerorchester der Bayerischen Philharmonie und Stipendiaten der Stiftung Lyra unter der Leitung ihres Chefdirigenten Mark Mast. Die jungen Virtuosen Javelyn Kryeziu am Klavier und Ganvai Friedrich auf dem Flügelhorn versprechen ein eindrucksvolles Musikerlebnis, heißt es in der Ankündigung. Präsentiert werden die Symphonie in D-Dur von Leopold Mozart, von Wolfgang Amadeus Mozart die Symphonie Nr. 1 in Es-Dur, das Rondo für Horn und Orchester in Es-Dur und das Klavierkonzert Nr. 12 in A-Dur sowie von Pavel Haas die Studie für Streichorchester. "Mozart+": Der Name ist Programm. In Erinnerung an den Geburtstag von Wolfgang Amadeus Mozart am 27. Januar 1756 wurde die Reihe ins Leben gerufen. Mit ihr wird jährlich das musikalische Werk Mozarts einem Komponisten des 20. Jahrhunderts oder der Gegenwart gegenübergestellt und gewürdigt. Bei dem Konzert im Freudenstädter Kurtheater wird Pavel Haas (1899 bis 1944) anlässlich seines 75. Todestages Mozarts Gegenüber.

