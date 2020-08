Freudenstadt Strenge Kontrolle im Panorama-Freibad kommt gut an

"Ob Corona oder nicht, das Panorama-Freibad ist ein Drauflege-Geschäft", erklärt Geschäftsführer Tobias Degout vom Bäderbetrieb. "Aber wegen Corona ist unser Defizit in diesem Jahr größer." In den vergangenen Jahren kamen normalerweise 1000 bis 1500 Badegäste am Tag. Da war neben dem Freibad aber auch der Innenbereich für die Gäste zugänglich. Das ist dieses Jahr nicht der Fall. Diese Saison sind es im Durchschnitt etwa 200 Besucher pro Tag, so Degout. Dennoch sei das Freibad an sonnigen Tagen den Umständen entsprechend gut besucht. Der Ticketverkauf, der nur über das Internet möglich ist, laufe bisher ohne größere Probleme, so der Geschäftsführer. Anders als befürchtet, kämen auch weiterhin zahlreiche ältere Gäste. "Die finden in der Regel jemanden, der für sie die Tickets online kauft", so Degout.