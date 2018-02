Freudenstadt Straßensanierung: Millionen für B 28

In das Bundesfernstraßennetz wurden rund 183 Millionen und in das Landesstraßennetz rund 44 Millionen Euro investiert. Dazu kommen Ingenieuraufträge zur Vorbereitung und Abwicklung der Projekte in Höhe von rund 16 Millionen Euro. Mit rund neun Millionen Euro wurden zudem der kommunale Straßenbau und die kommunalen Rad- und Fußverkehrsanlagen in den Städten und Gemeinden gefördert. Einer der finanziellen Schwerpunkte war die Stuttgarter Straße in Freudenstadt (B 28). Der Ausbau der Stuttgarter Straße samt der Bacherkreuzung auf einer Länge von zwei Kilometern kostete 26,7 Millionen Euro. 22,6 Millionen Euro zahlte der Bund.

Investitionen in den Radwegebau leisteten einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und trügen nicht zuletzt auch zur Entlastung der Umwelt bei, so Kressl. So wurde zum Beispiel entlang der L 409 mit dem Glatttalradweg begonnen. Die Kosten liegen wohl bei 500.000 Euro.