Freudenstadt Straßenkonzerte und Impulse

Freudenstadt. Die Evangelische Jugendallianz, Jugendvertreter der Evangelischen Allianz Freudenstadt, bietet in Zusammenarbeit von Shine Deutschland und Good Weather Forecast mit der "Shine City Tour" einen besonderen Höhepunkt an. Vom 14. bis 19. Mai gibt es überall in Freudenstadt und Umgebung, wo Jugendliche zusammenkommen, Straßenkonzerte, Aktionen und Impulse, die zum Nachdenken über Gott und die Menschen, Alltagsherausforderungen und Glauben anregen. Junge Christen sollen ermutigt werden, selbstbewusst und selbstverständlich über ihre Erfahrungen mit Gott und dem Glauben zu reden – "und ihr Licht scheinen zu lassen", so die Veranstalter. Aber auch alle anderen sind angesprochen. Die Woche ist von vielen Open-Air-Veranstaltungen geprägt.