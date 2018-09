Freudenstadt Stoffkunstwerke aus Erinnerungen

Freudenstadt-Dietersweiler/Baiersbronn. Die Künstlerinnen zeigen nicht nur ihre hochwertigen handgearbeiteten Quilts, sondern auch zahlreiche weitere textile Kunstwerke. Parallel dazu stellt im Schäferhaus des Dorfmuseums Ingrid Dachtler aus Stuttgart Puppen aus, die sie seit 30 Jahren selbst herstellt.

Dass das Dorfmuseum Dietersweiler der ideale Ausstellungsort für Patchwork-Arbeiten und selbst gemachte Puppen ist, wird im Gespräch mit Gruppensprecherin Isolde Rothfuß und Museumsleiterin Maria Frick deutlich. Denn sowohl Museen als auch Quilts und alte Puppen sind Objekte der Erinnerung.

Für einen Quilt werden beispielsweise die Lieblingsstoffe einer verstorbenen Person oder Stoffe aus deren Kleidungsstücken verwendet. Auch werden häufig familiäre Erinnerungen im Quilt festgehalten. So gibt es den traditionellen "Enkelquilt", eine kunstvoll gestaltete Krabbeldecke mit Name und Geburtsdatum des Enkelkinds. Oder Quilts mit Monogrammen und Stoffstücken aus Taufkleidern und Babymützchen. Oft erinnern die Kunstwerke auch an Lebenssituationen einzelner Familienmitglieder, wie Isolde Rothfuß berichtet. Sie hat in fast einjähriger Arbeit einen Quilt aus den edlen Stoffen angefertigt, die ihre Tochter für sie während ihres beruflichen Aufenthalts in China sammelte. Dass Quilten ein Hobby ist, das Suchtcharakter hat, verdeutlichen die beiden Frauen. Spürbar wird dabei auch, mit welcher Leidenschaft und Präzision die textilen Kunstwerke angefertigt werden, und dass dafür eine gehörige Portion Durchhaltevermögen benötigt wird. Gilt es doch, Stoffe in drei Lagen kunstvoll und mit möglichst exakten kleinen Stichen miteinander zu verbinden.