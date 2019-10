Freudenstadt Stille Demonstration für Klimaschutz

Initiiert wurde die Aktion von der Akademie für angewandtes gutes Leben, die bei der Gemeinschaft Sonnenwald angesiedelt ist, die derzeit in den ehemaligen Räumen der Bruderhaus-Diakonie in Seewald-Schernbach aufgebaut wird. Die Akademie bietet unter anderem Seminare in den Bereichen Ökologie, Mensch und Gesundheit oder Technologie und Kultur an.

In Freudenstadt mit dabei war Heike Pourian, Diplom- Kulturpädagogin, Tänzerin, Autorin und Wandelforscherin. Der größte Teil der Teilnehmer an der stillen Demo absolvierten ein Seminar mit dem Titel "Sensing the Change" bei der Akademie für angewandtes gutes Leben.

Unterstützung für "Extinction Rebellion"