Freudenstadt Stiftung sucht wieder kreative Querdenker

Der mit insgesamt mehr als 36 000 Euro dotierte Wettbewerb findet zum zehnten Mal statt. Er wird alle zwei Jahre ausgelobt und richtet sich an private Erfinder sowie Schüler aus Baden-Württemberg. Bewerbungsschluss ist der 28. Februar. "Neugier, Kreativität, Begeisterung und ein beträchtliches Maß an Durchhaltevermögen zeichnen Erfinderinnen und Erfinder aus. Eigenschaften, für die Professor Artur Fischer stand", schreibt Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut zum Erfinderpreis. Wer sich in dieser Tradition sehe und kreative Lösungen für Probleme zu bieten habe, der könne sich nun bei den Ansprechpartnern im Patent- und Markenzentrum Baden-Württemberg oder bei der Infothek des Steinbeis-Transferzentrums melden. Bewerbungsunterlagen sind an die Schulen verschickt worden und im Internet abrufbar.

Verleihung in Stuttgart

Das Prinzip beim Wettbewerb für Jugendliche laute "Quer denken und gewinnen". Im Erwachsenenwettbewerb sei der Nutzen für die Allgemeinheit ein wichtiges Kriterium für die Jury. Dabei gehe es um Umweltschutz, Ressourcenschonung, Erfindungen im Gesundheitsbereich oder praktische Hilfe im Alltag. So sei es von Anfang an von Artur Fischer (1919-2016) gewollt, der den Preis gemeinsam mit der Baden-Württemberg-Stiftung 2001 gestiftet hat. Die feierliche Preisverleihung erfolgt am 3. Juli im Stuttgarter Haus der Wirtschaft.