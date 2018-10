Freudenstadt Steffen Maier räumt in allen Kategorien ab

Kreis Freudenstadt. Maier erhielt den Sparkassen-Förderpreis, den Preis des Junghandwerks und den Sonderpreis in Form eines Autos, das ihm ein halbes Jahr lang kostenlos zur Verfügung gestellt wird. 25 Junggesellen, darunter Frauen, wurden als Innungsbeste ausgezeichnet. Sie hatten ihre Lehre mit der Note 2,0 oder besser abgeschlossen.

Kreishandwerksmeister Alexander Wälde hieß die zahlreichen Ehrengäste willkommen, unter ihnen die SPD-Bundestagsabgeordnete Saskia Esken, Landrat Klaus Michael Rückert, Freudenstadts Oberbürgermeister Julian Osswald sowie Horbs Bürgermeister Ralph Zimmermann. Begrüßt wurden Peter Stumpp, Jochen Lindner, Axel Rombach, Udo Strößner und Michael Heilig als Vertreter der beruflichen Schulen in Freudenstadt, Horb, Schramberg, Calw und Nagold. Wälde dankte ihnen für eine gute und wichtige Zusammenarbeit mit dem Handwerk. Ein großer Dank ging an die anwesenden Obermeister für deren Engagement.

"Sie haben eine gute Berufswahl getroffen", so Wälde zu den Absolventen. Mit der Lehre hätten die Junggesellen den Spagat zwischen Freizeit, Praxis und Theorie sowie Freunden, Hobby und Familie erfolgreich gemeistert. Mut, Respekt und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, seien Grundsteine einer aussichtsreichen Karriere im Handwerk. Wälde betonte den hohen Wert des dualen Ausbildungssystems. Mit einem Handwerksberuf könne man mit eigenen Händen, Ideen und Willen jeden Tag etwas Besonderes schaffen. Wichtig sei es, lebenslang zu lernen. Angesprochen wurde die rasante technische Entwicklung. "Niemand ist näher dran als Sie", so Wälde. Er wünschte sich, dass sich die Junggesellen in dieser schnelllebigen Zeit langfristige Ziele setzen und dem Handwerk treu bleiben.