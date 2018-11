Freudenstadt Staus durch Vollsperrung der Stuttgarter Straße

Fahrzeugschlangen soweit das Auge reicht in der Ringstraße, der Martin-Luther-Straße und in der Hirschkopfstraße. Besonders in den Hauptverkehrszeiten ist viel Geduld von den Autofahrern gefordert. Seit die Stuttgarter Straße am Montag wegen der Fertigstellung des Straßenbelags gesperrt wurde, muss die Ringstraße den gesamten überörtlichen Verkehr in Richtung Straßburg und Murgtal aufnehmen. Durch die Ampelregelungen an den Kreuzungen staut sich der Verkehr fast den ganzen Tag.

Ampel abschalten kommt nicht in Frage

Nicht nur in der Ringstraße, auch in der Moosstraße und in der Hirschkopfstraße ging am Montag zeitweise nichts mehr. In der Martin-Luther-Straße herrschte Dauerstau, weil an der Ampel an der Adler-Apotheke maximal drei bis fünf Autos oder zwei Lastwagen während der Grünphase durchkommen.