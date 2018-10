Freudenstadt Stattliche Tanne dient bald als massiver Stammtisch

Stamm muss erst trocknen

Bei der symbolischen Übergabe auf dem Hotelgrundstück in Freudenstadt präsentierten Vorsitzender Siegfried Schmidt sowie die Vorstandsmitglieder Susanne Krutinat und Stefan Niesner vom Förderverein für Kulturdenkmale Freudenstadt, Carl Glauner, Markus Schlör und Moritz Rieger von der Firma Karl Rieger, Werkstätte für Innenausbau in Hörschweiler, das gute Stück vor der "Waldlust".

Der Stamm mit einem Durchmesser von 86 Zentimetern muss nun erst trocknen, dann wird aus ihm in einem Sägewerk in Grömbach eine 14 Zentimeter dicke Platte gesägt, wie Moritz Rieger erläuterte. Sie wird zu einem naturbelassenen massiven Stammtisch verarbeitet. In welchem Lokal dieser letztlich steht, ist noch offen – es wird jedenfalls ein Gasthaus sein, mit dem die Klosterbrauerei zusammenarbeitet. Und offen ist auch noch, ob der Tisch die volle Länge des Stammstücks behält. Denn, so Markus Schlör, "er muss auch in den Raum passen".