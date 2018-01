Freudenstadt Startbahn frei für die Rote Baronin

Freudenstadt/Fluorn-Winzeln. Die 51-Jährige aus Freudenstadt ist eine der vergleichsweise wenigen Frauen, für die ein "Slip" nicht zwangsläufig nur was zum Anziehen ist. Aber auch bei ihrer neuen Herausforderung muss der "Slip" passgenau sitzen. So nennen Piloten ein Flugmanöver, um eine Maschine ohne Landeklappen schneller an den Boden zu bringen. Eine Fokker DR 1, berühmter Dreidecker aus dem Ersten Weltkrieg, hat keine Landehilfen und gilt auch sonst als anspruchsvoll zu fliegen. Das Modell, originalgetreuer Nachbau der Maschine des "Roten Barons" Manfred von Richthofen, steht schon bereit. Dieses Jahr will sie sich herantrauen an die Maschine. "Mein Traumziel", wie sie selber sagt.

Carmen Ackermann, die bei den Stadtwerken Schramberg im Kundenservice arbeitet, ist noch immer eine Ausnahme. Frauen auf Modellflugplätzen sind eher selten zu sehen, sofern sie nicht gerade ihren männlichen Partner beim "Sonntagsausflug" begleiten. Sie selbst sei durch einen guten Freund mit der Modellfliegerei erstmals in Kontakt gekommen, vor rund 15 Jahren. "Mich hat dieses Hobby bereits beim Zuschauen fasziniert", so die Freudenstädterin. Sie wollte aber nicht nur zuschauen, sondern selber steuern. Nach einigen Flugversuchen mit Lehrer sei dann der Entschluss für dieses Hobby gefallen. "Ich zog los und habe meinen ersten Flieger gekauft", so Ackermann.

Ein ferngesteuertes Modell zu fliegen, ist alles andere als eine Spielerei. "Üben, üben, üben", laute die Devise. Schüler-Lehrer-Betrieb mit verbundenen Fernsteuerungen vermeiden den größten Frustfaktor für alle Anfänger: dass die Maschine, oft in vielen Stunden Bastelarbeit gebaut, gleich bei den ersten Starts oder Landungen zu Bruch geht. Irgendwann klappt’s dann. "Das Fliegen machte mir immer mehr Spaß", so Ackermann.