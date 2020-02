Freudenstadt Starker Schneefall legt Verkehr lahm

Das Polizeipräsidium Pforzheim meldete nach einem ersten Überblick am Abend etwa 13 witterungsbedingte Einsätze im Landkreis. Zum Teil seien die Straßen spiegelglatt gewesen. Fahrzeuge kamen ins Rutschen. Lastwagen blieben stehen oder rutschten in den Graben. "Es ging teilweise nichts mehr", so ein Polizeisprecher. Bei den meisten Unfällen entstand nur Blechschaden.