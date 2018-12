Freudenstadt Staer: Das trockenste Jahr seit 1881

Dass das zurückliegende Jahr von langen Dürrephasen geprägt war, machte Staer am durchschnittlichen Jahresniederschlag 2018 fest: 480 Liter pro Quadratmeter. Normal sind rund 790 Liter. "Seit 1881 war dies das trockenste Jahr", so des Resümee des Amtsleiters. Auf Trockenheit können auch Kälteperioden folgen, so eine weitere Prognose.

Der Druck auf die Politik wächst, die Mehrgefahrenversicherung für die Landwirte durch Ausweitung der Steuervorteile und finanzielle Unterstützung für die Beitragszahlungen günstiger zu machen. Faßnacht versprach, dass er zu diesem Punkt Hans-Joachim Fuchtel, Staatssekretär im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, "keine Ruhe mehr lässt". Es sollte den Landwirten ermöglicht werden, durch bezahlbare Versicherungen vorsorgen zu können. Viele angrenzende Staaten zahlten ihren Landwirten entsprechende Zuschüsse für eine Mehrgefahrenversicherung, da auch die Gefahr von Ernteschäden durch Hagel-, Sturm- und Starkregen aktuell ist.

Auf die Versicherungen ging Martin Schall dann in einer Art Übersicht ein. 2017 mussten die Versicherungen 2,9 Milliarden Euro für Unwetterschäden erstatten. Bei den Basis-Versicherungen wie Gebäude, Hausrat, kandwirtschaftliches Inventar, klassische Hagelversicherung (Feldfrüchte), Fotovoltaikanlage oder Fahrzeug und Schlepper-Versicherung gelte es, einiges zu beachten. Bei der Gebäudeversicherung müsse der Wert korrekt ermittelt werden, um beispielsweise einen Unterversicherungsverzicht zu erhalten. Auch eine Liste der versicherten Gebäude mit Kennzeichnung auf dem Lageplan müsse Bestandteil der Beratung und des Vertrags sein. Bei der Hausratversicherung bestehe der Versicherungsschutz für Feuer (auch Blitzschlag und Explosion), Einbruchdiebstahl (auch Raub und Vandalismus nach Einbruch), Leitungswasser, Sturm und Hagel und gegebenenfalls Elementarschäden (Überschwemmung). Elementarschäden seien jedoch nur gegen einen Zusatzbeitrag mitversicherbar.

Es gebe sogar eine Tier-Ertragsschadens-Versicherung. Doch alle Versicherungen kosten Geld und sind nicht wirklich das Lieblingsthema der Landwirte. Trotzdem riet Schall den anwesenden Landwirten, dass sie gerade jetzt, wo zum Jahreswechsel wieder viele Schreiben ihrer Versicherung ins Haus flattern, sich die Policen genauer anzuschauen und gegebenenfalls gegenzusteuern.

In der anschließenden Diskussion ging es um einige fachspezifische Fragen. Stefan Schäfer, Milcherzeuger aus Betra, bemängelte, dass auf die Starkregen dieses Sommers nicht intensiver eingegangen wurde, während seinem Kollegen Fassnacht aus Altheim mehr die Trockenheit zu schaffen machte. In seinem Schlusswort stellte der Kreisvorsitzende fest: Sollten die Wettereinflüsse weiter so ins Gewicht fallen und sollte sich von Seiten der Politik in puncto bezahlbare Versicherungen nichts bewegen, dann könnten viele Landwirte ihre Betriebe nicht mehr stemmen. Am Dienstag, 5. Februar, findet in der Horber Hohenberghalle der Kreisbauerntag statt. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner kommt.