Freudenstadt Stadtwerke warnen vor Betrügern

Dabei werde beiläufig nach der Nummer des Stromzählers sowie der Kundennummer gefragt. Wer das preisgebe, habe bald einen neuen Stromvertrag am Hals, so die Stadtwerke. Teilweise werde behauptet, dass der Anruf in Zusammenhang mit den Stadtwerken stehe. "Vor Abschlüssen von Stromverträgen am Telefon raten wir grundsätzlich ab", erklärt Christian Schebetka, Leiter Marketing bei den Stadtwerken.

Wer auf eine solche Masche hereingefallen sei, könne sich wehren. Es genüge ein Widerruf des Vertrags oder eine Anfechtung. Auch ein Rücktritt oder die Kündigung kämen in Frage. Im Zweifelsfall steht das Kunden-Center der Stadtwerke unter der Telefonnummer 07441/9210 für Fragen zur Verfügung.