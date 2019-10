Freudenstadt Stadtwaldfest zieht viele Besucher an

Für Unterhaltung sorgten im Festzelt die Stadtkapelle Freudenstadt, das Akkordeonorchester Pfalzgrafenweiler/Mitteltal-Obertal und der Musikverein Besenfeld. Viel zu bieten hatte der Waldparcours. Auf großes Zuschauerinteresse stieß die Schaufällung eines Baums, der gezielt auf ein ausgedientes Auto fiel. Damit sollte demonstriert werden was passieren kann, wenn Sturmwarnungen nicht beachtet werden.

Aussteller zeigen große Palette

26 Aussteller zeigten eine große Angebotspalette. Kinder lockte zum Beispiel am Landkreisstand das Zapfenwerfen und vieles mehr. Auch war an den Ständen Interessantes zum Klimaschutz und zur Gestaltung des Waldes in Zukunft zu erfahren.

Dicht umringt waren acht Sportholzfäller, die beim Lumberjack-Cup in mehreren Intervallen starteten. Muskeln und Geschick waren mit der Motorsäge, dem Beil und der Säge gefragt. Besonders beeindruckend waren Vorführungen von getunten Spezialsägen mit bis zu 80 PS. Diese sorgten mit Kettengeschwindigkeiten von bis zu 300 Stundenkilometern für Höllenlärm.

Eher sanft und schöpferisch arbeiteten die Motorsägenkünstler. Sie fertigten zu Beginn in Auftrag gegebene Holzskulpturen an. Schnelligkeit war dann beim Speedcarving-Wettbewerb gefragt, als fünf Künstler in einer Stunde fünf Skulpturen schufen. Die wurden dann zugunsten des Malteser Kinder- und Jugendhospizdienstes versteigert.

Großes Interesse weckten die Vorführungen der Garuda- Falknerei. Kinder wurden bei den Vorführungen mit eingebunden. Einen Weißkopfadler oder Wüstenbussard sieht man in Freudenstadt nicht alle Tage. Alles rund ums Holz gab es auch auf dem Festplatz zu sehen.