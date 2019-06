Freudenstadt Stadtverwaltung warnt vor giftiger Raupe

Die Mitarbeiter des Baubetriebsamts hätten den Befall an den bekannten Stellen entfernt, so die Stadtverwaltung. Die Brennhaare der Raupen sind für Mensch und Tier gefährlich und lösen starke allergische Reaktionen aus. Sie reizen die Oberhaut und die Schleimhäute und können laut Mitteilung Knötchen, Quaddeln und eine Hautentzündung verursachen.

Der Nachtfalter bevorzugt warm-trockenes Klima und breitet sich immer stärker in Deutschland und auch im Schwarzwald aus. In Balingen musste am Wochenende deshalb ein Spielplatz gesperrt werden.

Die Freudenstädter Stadtverwaltung bittet darum, Hinweise zu gesichteten Eichenprozessionsspinnern an Claus Grieshaber, den Leiter des Baubetriebsamts, unter Telefon 07441/89 08 50 oder per E-Mail an claus.grieshaber@freudenstadt.de zu melden.