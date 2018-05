Freudenstadt Stadtfest fällt in diesem Jahr flach

Freudenstadt. Noch vor wenigen Wochen war nicht klar, ob es heuer ein Stadtfest, das am Wochenende 7. und 8. Juli geplant war, in abgespeckter Version geben wird. Bedingt durch die Baustelle in der Innenstadt und das Public Viewing zur Fußball-Weltmeisterschaft auf dem unteren Marktplatz habe man sich entschlossen, in diesem Jahr auf das Stadtfest ganz zu verzichten, teilte Michael Krause vor der Presse mit.

Seit etwa einem Jahr arbeitet der städtische Eigenbetrieb Freudenstadt Tourismus, der für das Stadtfest zuständig ist, mit der Agentur MPS an einem neuen Konzept für das Stadtfest. "Das Stadtfest braucht ein Facelift", sagt Jürgen Wünsche, Geschäftsführer von MPS, der in Freudenstadt bereits die "Nacht der Magie" auf die Beine gestellt hatte. Das Flair des neuen Stadtfests soll südländisch sein, schließlich liegt Freudenstadt in Süddeutschland, und die Arkadenbögen um den Marktplatz sind laut Wünsche an die italienische Stadt Bologna angelehnt.

Das Stadtfest wird in Zukunft zweigeteilt sein. Auf dem oberen Marktplatz werden die Gastronomen angesiedelt, auf dem unteren Marktplatz finden die Vereine ihr neues Domizil. Damit das Fest in Zukunft nicht mehr aussieht wie ein bunter Basar mit verschiedenen Zelten, Buden und Ständen, ist von der Firma MPS ein klares Konzept entwickelt worden.