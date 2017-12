Freudenstadt Stadtentwicklung: "Boulevard 28" eröffnet

Jedermann ist dazu eingeladen, ab 17 Uhr im Bereich vor dem Kaufhaus Peters bei der Eröffnung dabei zu sein.

OB zieht Gewinner

Nachdem seit April vom Promenadeplatz aus die Loßburger Straße umgestaltet wurde, ist in Freudenstadt wieder freie Fahrt – und das nicht nur in der Loßburger Straße, sondern auch in der Bahnhofstraße, die ebenfalls saniert wurde. Nach acht Jahren Bauzeit ist ebenfalls die Bacher-Kreuzung am Standeingang Richtung Dornstetten endlich fertig. Für die Stadt genug Gründe, um kräftig zu feiern.