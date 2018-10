Freudenstadt Stadtbahnhof: Neubau liegt im Zeitplan

Man sei jedoch nie fündig geworden, erklärt Mathias Walter. Vor etwa eineinhalb Jahren hätten er und sein Kollege Jörg Wörner dann Kontakt mit der Stadtverwaltung Freudenstadt, aufgenommen, mit dem Ziel, in einem Gewerbegebiet ein Gebäude zu erstellen. So sei das Gelände nördlich des Stadtbahnhofs an die beiden Architekten herangetragen worden.