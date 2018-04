Freudenstadt Stadt sagt Glyphosat den Kampf an

Bereits seit 2006 verzichtet Freudenstadt auf den Einsatz von Glyphosat in der Stadtgärtnerei. Aber zur Unkrautbekämpfung wurde es noch im Bereich von Sportstätten eingesetzt. Auch dafür will das Baubetriebsamt jetzt nach Alternativen suchen.

Weiterer Bestandteil des Gemeinderatsbeschlusses ist, dass private Besitzer von Grün- und Gartenflächen von der Stadt auf den Verzicht von Glyphosat hingewiesen werden.

Doch auch im Bund und in Europa bleibt der Einsatz von Glyphosat und anderen Pflanzenschutzmitteln ein Konfliktthema. Im Kampf gegen das Insektensterben will sich Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) in Brüssel für die Reduzierung aller Pestizide einsetzen. "Wir brauchen einen grundsätzlich restriktiveren Einsatz bei allen Pflanzenschutzmitteln, insbesondere in Schutzgebieten nach dem Naturschutzgesetz und in Wasserschutzgebieten", sagte die SPD-Politikerin.