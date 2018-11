Freudenstadt Stadt muss die Baulast übernehmen

Freudenstadt. Das Umstufungskonzept zur Vorentwurfsplanung "Bundesstraße 462 Tunnel Freudenstadt" des Regierungspräsidiums Karlsruhe taucht im Planfeststellungsverfahren noch mal auf, wie Christoph Gerber, Leiter des Baurechts- und Ordnungsamts, in der jüngsten Sitzung des Freudenstädter Gemeinderats sagte. Das Landesministerium für Verkehr habe jedoch angeregt, die Zustimmung der Stadt Freudenstadt zum Umstufungskonzept schon vor Einleitung dieses Verfahrens einzuholen.

Die Neubaustrecke des Tunnels in Richtung Baiersbronn wird nach dem Konzept zur Bundesstraße 462. Die Murgtalstraße, die bisherige B 462, wird im Gegenzug vom Marktplatz in Freudenstadt bis zum westlichen Tunnelportal auf einer Länge von 1350 Metern zur Gemeindestraße abgestuft. Das kleine Teilstück der bisherigen B 462 von der Venus bis zur Einmündung in die Murgtalstraße wird zur Landesstraße 405 herabgestuft, die dort ohnehin anschließt. Im Bereich des östlichen Tunnelportals unterhalb der Hauptstelle der Kreissparkasse wird die Neubaustrecke im Tunnel zur B 28, die B 28 in ihrem bisherigen Verlauf wird teilweise als Bundesstraße entwidmet. Mit der Abstufung der Murgtalstraße zur Gemeindestraße wird die Stadt Trägerin der Baulast für sie. Da sei es, wie Oberbürgermeister Julian Osswald schmunzelnd anmerkte, "nicht schlecht", dass die Straßen in der Innenstadt vor dem Tunnelbau auf den neuesten Stand gebracht werden.

Auf weiten Teilen des Marktplatzes kommt Tempo-30-Limit