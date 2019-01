Freudenstadt Stadt kauft still und leise Hotel "Dreikönig"

Gebäude erscheint sehr sanierungsbedürftig

Bislang gehörten das "Dreikönig" und das Grundstück dahinter einer Erbengemeinschaft, der Familie Finkbeiner. Sie betrieb das "Dreikönig" unter dem Firmennamen W. Finkbeiner und Söhne. Als Gründungsdatum des Unternehmens ist das Jahr 1832 vermerkt. Früher wurde dort auch Bier gebraut.

Das Hotel Dreikönig ist im Zweiten Weltkrieg – wie viele andere Gebäude in Freudenstadt – zerstört und in den 50er-Jahren in der jetzigen Form wieder aufgebaut worden. Heute macht das Gebäude in zentraler Lage und unmittelbarer Nähe zum Marktplatz einen äußerst sanierungsbedürftigen Eindruck. An der Rückseite etwa ist die Fassade großflächig beschädigt. Zusammen sind Parkplatz und das Hotel Dreikönig gut und gerne 40 Meter lang. Das Anwesen ist etwa 15 Meter breit – und bietet damit genügend Platz für eine größere Investition.