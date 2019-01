Freudenstadt Spritzig und experimentierfreudig

Aus der Feder des zeitgenössischen holländischen Komponisten Jakob de Haan stammt das Stück "Die tierische Band", bei der die Jungmusiker eine musikalische Reise auf eine Tierfarm unternahmen. Dabei war nicht nur Instrumentaleinsatz gefragt, auch das Nachahmen von tierischen Lauten – von Kühen über Pferde und Schweine bis zu Hunden und Katzen, Federvieh sowie Schafen und Ziegen. Dann ging es wieder auf die Heimreise. Untermalt waren die musikalischen Darbietungen mit Tierfotos, die als Großaufnahmen im Hintergrund gezeigt wurden. Das Publikum konnte sich mit tierischen Lauten beteiligen. Fetzig ging es mit einem Titel aus den 60er-Jahren weiter: "Rock around the Clock" von Zane van Auken. Erst nach einer Zugabe, einem "Ostinato in Jazz" zum Mitklatschen, durften die Jungmusiker die Bühne verlassen und überließen das Feld der Stadtkapelle.

Der zweiteilige Konzertpart des Hauptorchesters stand unter dem Motto "Das sind wir!". Genannt und beim Jahreskonzert auch musikalisch bewiesen wurden dazu Eigenschaften wie flexibel, international, schlag- und fingerfertig, aber auch experimentierfreudig, spritzig, reiselustig und dynamisch.

Schon der Auftakt mit dem "Huldigungsmarsch" von Edvard Grieg ließ die gelungene Zusammenstellung des Programms erkennen. Rainer Neher hatte "Die Post im Walde" für seine Musiker so arrangiert, dass drei Solo-Trompeter im Saal verteilt wurden und sich bei diesem Stück Signale sendeten. Überzeugende und beklatschte Solisten waren dabei Pia Lehmann, Kilian Osswald und Maximilian Schlör.

Vom Paso Doble bis zum Cancan

Elf Klarinettisten, fünf Flötisten und Oboisten sowie sechs Musiker mit Saxofonen spielten die "Ouvertüre für Holzbläser" von Philipp Sparke. Im Nachgang zu den auf Konzertreisen in die Schweiz, Spanien und Frankreich gesammelten Erfahrungen der Musiker – Christine Schwarz gab einige Episoden zum Besten – folgten drei Stücke aus den jeweiligen Ländern, bei denen ein Paso Doble, der den Stiertanz schildert, ebenso wenig fehlte wie der in Pariser Nachtclubs getanzte frivole Cancan.

Die beiden jüngsten Musiker der Stadtkapelle, Elias Bürkle und Severin Schwarz, spielten an den Pauken beim anspruchsvollen "Concertino per Timpani" im Wechsel. Sie erhielten für ihre ausgezeichnete Darbietung kräftigen Applaus.

Im zweiten Programmteil zeigte sich die Stadtkapelle mit dem "Walkürenritt" von Richard Wagner experimentierfreudig. Bei dem Stück "Clarinets to the Fore" von Harm Evers präsentierten sich die Solistinnen Anna-Lena Jäger, Isabel Klumpp, Sophia Schlör und Clara Stolper fingerfertig auf ihren Klarinetten. Das Konzert ging spritzig weiter mit "Cold Water Challenge", reiselustig wurde es mit "Brasil" und "Polen Hits", gefolgt von dem dynamischen "March from 1941" aus der Feder von John William.

Beim Jahreskonzert der Freudenstädter Stadtkapelle wurden auch langjährige aktive Mitglieder ausgezeichnet. Die beiden "Urgesteine" des Orchesters, Frank Müller und Heinz Kneißler, erhielten riesigen Applaus. Geehrt wurden als treue aktive Mitglieder Peter Gnändinger (Posaune), 20 Jahre, Silber; Yvonne Berg (Oboe), 30 Jahre, mehr als zehn Jahre in der Vorstandschaft, Gold; sowie Frank Müller (Kornett) und Heinz Kneißler (Horn)­ – sie spielen bereits seit 50 Jahren in der Stadtkapelle. Als langjährige Musikerin geehrt wurde zudem Susanne Augsburger (Querflöte), Bronze.

Mehrere Jugendliche bekamen für absolvierte D 1- bis D 3-Prüfungen ebenfalls Urkunden. D 1: Benedikt Becht, Elias Bürkle, Maximilian Opfer und Lukas Krebs. D 2: Sophia Schlör, Isabel Klumpp und David Wössner. D 3: Niklas Lehmann