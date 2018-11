Freudenstadt Sportlerin kassiert für guten Zweck

Die Paralympionikin Andrea Rothfuß sitzt am Samstag, 10. November, ab 14 Uhr eine Stunde lang an einer dm-Kasse und kassiert für einen guten Zweck. "Alles, was sie in dieser Stunde einnimmt, spenden wir an den Verein Luftikus in Baiersbronn", erklärt Viktor Leippi. Das Kinderhaus des Vereins bietet eine auf die Bedürfnisse intensivpflegebedürftiger Kinder angepasste Wohn- und Lebensform und unterstützt betroffene Eltern mit Schulungs- und Erholungsangeboten. Die Eröffnungswoche bietet neben der Spendenaktion noch weitere Aktionen, wie eine Grillaktion des dm Bio-Kochs. Schminkfans erhalten professionelle Beratung von Stylistinnen und auf Wunsch ein frisches Tages-Make-up. Bei einem Gewinnspiel haben alle Kunden zudem die Möglichkeit, bis 17. November ein Elektrofahrrad und weitere Preise zu gewinnen.

In den dm-Drogeriemärkten arbeiten europaweit mehr als 61 000 Menschen in über 3500 Märkten. dm ist aktuell in 13 europäischen Ländern vertreten und konnte im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von 10,7 Milliarden Euro erzielen.