Freudenstadt Spinnen-Ausstellung im Kongresszentrum

Die größte mobile Spinnen- und Insektenausstellung Deutschlands mit über 500 Exemplaren war jetzt im Freudenstädter Kongresszentrum zu sehen. Spinnen und Insekten faszinieren Giovanno Neigert seit seinem 13. Lebensjahr. Damals überraschte der in Feuchtwangen wohnhafte Spinnenfan seine Mutter mit der ersten Vogelspinne. 2011 machte Neigert sein Hobby zum Beruf. Er gibt seinen Mitmenschen Einblick in das Leben und Verhalten von Spinnen, Skorpionen, Riesentausendfüßlern sowie seltenen Käfern, Gottesanbeterinnen, Schmetterlingen, "wandelnden Blättern" oder Gespenstheuschrecken.

Viele Familien schauten im Kongresszentrum mit ihrem Nachwuchs vorbei, der sich an den Terrarien die Nase platt drückte. Hinter dem sicherem Glas konnte man etliche Arten der gefürchteten Vogelspinne und weitere Spinnen bewundern. In speziell gestalteten Glasvitrinen war unter anderem eine der größten Vogelspinnen der Welt, die "Theraphosa blondi", zu sehen. Zahlreiche Exponate zeigten die große Vielfalt der Natur, die es zu schützen gelte, so der Aussteller. Die Exemplare und ihr Lebensraum auf den verschiedenen Kontinenten der Erde wurden detailliert beschrieben.

Als pädagogisch wertvoll eingestuft