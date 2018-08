Freudenstadt Spielplatz: Werden Kinder gezielt gefährdet?

In letzter Zeit kam es in Freudenstadt und Umgebung immer wieder zu Vandalismus. So steckte beispielsweise In der Nähe eines Spielplatzes auf dem Marktplatz ein Küchenmesser mit der Klinge nach oben im Gras. Doch die Mitarbeiter der Stadtverwaltung machten bei ihren Kontrollfahrten auch andernorts ärgerliche Entdeckungen.

Die Stadt vermutet, dass offenbar Kinder gezielt gefährdet werden sollen, zum Beispiel durch das Verteilen von Scherben auf Spielgeräten wie einer Rutsche. Eltern und Begleitpersonen von spielenden Kindern sollten daher Spielplätze und -geräte vorsichtshalber in Augenschein nehmen, bevor sie genutzt werden, rät die Stadtverwaltung. Die Polizei und die Stadt hoffen nun auf Hinweise von Bürgern auf die Vandalen.

Die Stadt hat für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, eine Belohnung von 500 Euro ausgesetzt.