Freudenstadt Sperrmüll: Bürger können mitreden

Auch sonst gibt es gute Nachrichten aus der Abfallwirtschaft des Kreises, die allen nutzen. Eugen Heizmann, Leiter des Abfallwirtschaftsbetriebs, und der zuständige Amtsleiter im Landratsamt, Ulrich Hanfstein, stellten am Montag die Geschäftszahlen des vorigen Jahres vor. Demnach machte der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft bei einem Gesamtumsatz von rund elf Millionen Euro eine halbe Million Gewinn. Der Überschuss fließt buchhalterisch zunächst in die Rücklagen, soll aber den Einwohnern über eine Entlastung der Gebühren wieder rückerstattet werden. Schon dieses Jahr falle die Rechnung günstiger aus, 2019 sollen weitere Überschüsse in der Kasse "abgeschmolzen" werden. Die Entlastung werde "deutlich" sein. Drei Millionen Euro standen zum Start dieses Jahres in den Rückstellungen, für praktisch zu viel bezahlte Gebühren.

Eine Reihe von Gründen führte laut Verwaltung zur guten Kassenlage. So seien die Preise für Schrott und Papier derzeit hoch, was dem Abfallbetrieb höhere Einnahmen beschere. Nach Forstarbeiten rund um die Deponie Bengelbruck gab es Erlöse aus dem Holzverkauf. Darüber hinaus sei die Müllmenge insgesamt zurückgegangen, was auch die Kosten senkte.

Voriges Jahr seien 8600 Tonnen Restmüll angefallen, ferner 10 500 Tonnen Biomüll und 18 800 Tonnen Wertstoffe. Umgerechnet auf Köpfe, produzierte jeder Einwohner des Landkreises pro Jahr 73 Kilo Rest- und Sperrmüll.