Freudenstadt SPD vergibt Preis

Mit dem Preis für soziales Engagement möchte der Ortsverein an Menschen und Gruppen erinnern, die sich durch herausragendes soziales, bürgerschaftliches, kulturelles und ehrenamtliches Engagement in der Region um die Gesellschaft verdient machen, wie etwa die ehrenamtlichen Helfer in Musbach – ein bürgerschaftliches Engagement, in dem sich Bürger einbringen, um ihren Ort mitzugestalten. Zweiter Preisträger ist die Stiftung Eigen-Sinn. Sie sei ein wichtiger Baustein für soziale Verantwortung in der Region, so die SPD. Die Stiftung habe es sich zur Aufgabe gemacht, Kindern in schwierigen Lebenslagen Hilfestellungen und einen sicheren Ort, Kraft und Perspektiven zu geben.

Bei der Feierstunde werden nach der Begrüßung durch den Ortsvereinsvorsitzenden Volker Schmitz und Grußworten der SPD-Bundestagsabgeordneten Saskia Esken und der SPD-Kreisvorsitzenden Viviana Weschenmoser Joachim Böhm die Verdienste der Musbacher Helfer sowie Gerhard Link, Bürgermeister im Ruhestand, das Verdienst der Stiftung Eigen-Sinn beleuchten.