Freudenstadt SPD trägt Höhe der Kreisumlage mit

Kreis Freudenstadt. Ein Schwerpunkt der Arbeit im kommenden Jahr wird weiterhin bei der Gesundheitsversorgung im ländlichen Bereich und dem Krankenhaus in Freudenstadt liegen, heißt es in einer Pressemitteilung. Die SPD-Fraktion fordere eine transparente Kostendarlegung auch in der Realisierungsphase und umfassende begleitende Informationen während der gesamten Bauphase am Krankenhaus Freudenstadt an die Bürger, damit die Akzeptanz in der Bevölkerung und die optimale ärztliche Versorgung gewährleistet werde.

Großes Investitionen belasten Finanzen

Weitere gesundheitspolitischen Fragen werden die Fraktion beschäftigen. "Wir sind uns bewusst, dass zusätzliche freiwillige Aufgaben des Kreises finanziert werden müssen. Da diese Aufgabenerledigung der Bevölkerung in den Kommunen des Landkreises zu Gute kommt, ist dabei auch die Solidarität der Gemeinden und Städte zu ihrem Landkreis gefordert. Deswegen steht die SPD weiterhin zu einer ausreichend bemessenen Kreisumlage", sagte der Fraktionsvorsitzende Reiner Ullrich. Er stellte in seinen Ausführungen dar, wie die großen Investitionsvorhaben die Finanzen des Landkreises belasten werden und unter welchen Voraussetzungen die damit verbundene überproportional erhöhte Verschuldung "verantwortlich gemanagt" werden könnte. "Dennoch schließen wir eine Privatisierung des Krankenhauses weiterhin aus. Die Gesundheitsvorsorge soll Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge bleiben", bekräftigte Kreisrätin Melanie Nagel.