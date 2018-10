Freudenstadt SPD-Basis ist für eine Mitgliederbefragung

In Hinblick auf die zwei Bewerbungen für den Landesvorsitz zeigte sich das Gremium erfreut, dass eine Mitgliederbefragung stattfinden wird. Die Kreisvorsitzende und Mitglied des Landesvorstands der SPD, Viviana Weschenmoser, sprach sich für diese Vorgehensweise aus. "Die Stimmung in der Sitzung war eindeutig. Die Unterstützung für die amtierende Landesvorsitzende Leni Breymeier überwiegt", berichtete Weschenmoser. "Die schwierige Lage der SPD im Südwesten begann lange vor Breymaiers Wahl zur Vorsitzenden im Oktober 2016. Es bedarf mehr als zwei Jahre, um das Ruder wieder rum zu reißen", so Weschenmoser.

Für den nächsten Parteitag wurden Anträge vorbereitet zu umwelt- und bildungspolitischen Themen sowie zur Korrektur der Hartz IV-Regelungen. "Was wir brauchen sind Antworten auf zukunftsgerichtete Fragen, wir lassen uns dabei nicht von Strukturfragen ablenken", informierte die Kreisvorsitzende. Viviana Weschenmoser wurde einstimmig vom Kreisvorstand zur erneuten Kandidatur für den Landesvorstand nominiert.