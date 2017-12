Freudenstadt Spaziergang mit Maggie

Hund, Katzen, Kaninchen und eine Schildkröte – was Haustiere angeht, ist die elfjährige Lena Franz eigentlich schon ein Profi, kümmert sie sich doch um all diese Tiere bei sich zu Hause in Loßburg. Dennoch wünschte sie sich bei "Wünsch dir was", einer Aktion des Schwarzwälder Boten und der Kreissparkasse Freudenstadt, einen Tag im Tierheim in Freudenstadt helfen zu dürfen. Eine Unbekannte ist sie aber auch dort nicht. Regelmäßig gehen Lena und ihre Mutter mit Hunden aus dem Tierheim Gassi.