Freudenstadt Sparkassen-Überfall: Was wird aus mutmaßlichem Täter?

Was bei dem Überfall am meisten irritiert: Der mutmaßliche Täter hatte bei seiner Festnahme vier Promille. Wie kann man bei einem derart hohen Alkoholpegel noch Herr seiner Sinne sein? Oder besser gesagt: einen Überfall begehen?

"So was schafft nur ein Alkoholiker", bringt es Thomas Kalmbach, Pressesprecher beim zuständigen Polizeipräsidium in Tuttlingen, auf den Punkt. Der Mann sei noch in der Lage gewesen, aufrecht stehend eine Kundin als Geisel zu nehmen und sie mit einem Messer zu bedrohen. Durch ein paar Bier sei ein solcher Alkoholpegel nicht zu erreichen, so Kalmbach. "Das geht nur mit scharfer Munition."

"Immer wieder erlebt man zielgerichtetes Handeln von stark alkoholisierten Personen", erklärt Frank Grundke, Sprecher der Staatsanwaltschaft Rottweil. Der Festgenommene war erst im Dezember aus dem Gefängnis entlassen worden. Wie lange und aus welchen Gründen er einsaß, darüber konnte Grundke keine Angaben machen. Vom Alkoholkonsum hat den 33-Jährigen die Haftstrafe aber offenbar nicht abgehalten. "Die Erfahrung zeigt, dass man jederzeit rückfällig werden kann", so Grundke.