Freudenstadt. Die Vereinsmeister der Jugendlichen der Tischtennisabteilung des TSV Freudenstadt wurden in zwei Altersgruppen ermittelt. In der Altersgruppe bis zwölf Jahre setzte sich Lucas Kamentschuk ohne Satzverlust durch und nahm den Siegerpokal in Empfang. Den zweiten Platz belegte Julian Gaiser und den dritten Eleonora Melder. Spannende Spiele zeigten die Jugendlichen in der Altersklasse 13 bis 18 Jahre. Bis zu ihrem letzten Spiel hatten Sascha Möbius und Elias Friderici noch kein Spiel verloren. Das Match dieser beiden Spieler entschied deshalb über den ersten und den zweiten Platz. Das spannende und technisch gute Spiel entschied Sascha Möbius mit 3:1 Sätzen für sich. Ganz eng wurde es beim dritten Platz. Andreas Melder lag letztlich knapp vor Matwej Schöck.