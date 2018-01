Freudenstadt Spannende Karriere

Frank Mastiaux ist seit Oktober 2012 Vorsitzender des Vorstands der Energie Baden-Württemberg AG (EnBW). Er begann 1993 nach Studium und Promotion im Fach Chemie seine berufliche Laufbahn bei der Veba Oel AG in Gelsenkirchen und war bis 1999 in verschiedenen Management-Funktionen tätig. Seine beeindruckende berufliche Laufbahn umfasst etliche Stationen. Vor seinem Einstieg bei der EnBW verantworte er von 2010 bis 2012 als CEO von E.ON International Energy die Expansion des Konzerns in Wachstumsmärkte außerhalb Europas. Mastiaux ist verheiratet und hat vier Kinder.