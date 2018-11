Freudenstadt Sonnenwirt war der Stimmenkönig

Freudenstadt. Die Geschichte der Freien Wählervereinigung Freudenstadt hat Stadthistoriker und Stadtrat Friedrich Volpp, selbst Mitglied der Freien Wählervereinigung, im Stadtarchiv recherchiert.

Die erste Gemeinderatswahl nach dem Zweiten Weltkrieg war in Freudenstadt im Jahr 1946. Nur ein Prozent der Bevölkerung in Südwürttemberg war nach dem Krieg in Parteien organisiert. Somit entschied ein nur kleiner Teil der Bürger über die Aufstellung der Kandidaten. In den folgenden Jahren waren die Einwohner von Freudenstadt unzufrieden mit der Arbeit des Gemeinderats. Bereits nach zwei Jahren wurden im November 1948 erneut Gemeinderäte gewählt.

Damals gab es einen "Abgebranntenausschuss", der sich in besonderer Weise einem schnellen und gelungenen Wiederaufbau der städtischen Infrastruktur und der Wohngebäude widmete. Aus diesem Ausschuss entstand die Wählervereinigung "Freie Wähler". 6838 Wahlberechtigte gab es 1948 in der Stadt, von denen 73,8 Prozent seinerzeit ihr Wahlrecht wahrnahmen. Sieben Sitze errang die Liste der Freien Wähler, vier Sitze gingen jeweils an die SPD und die CDU. Ein Sitz ging an die Kommunistische Partei (KP).