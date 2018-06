Freudenstadt Sommertheater: Vorbereitungen liegen im Zeitplan

Eifrig legte der THW-Nachwuchs mit Hand an, angeleitet von Zugführer Michael Eisenbeis und Ortsjugendleiterin Gisela Koch. Eisenbeis ist ein alter Sommertheater-Hase, der über die Jahre bereits in viele Produktionen sein Fachwissen und seine Erfahrung mit eingebracht hat. Zwölf junge Leute von zehn bis 16 Jahren bilden derzeit das Kontingent, aus dem das THW für seine Zukunft schöpfen will. Die jungen Helfer fanden es "cool", im Rahmen ihres Samstags-Jugenddienstes dabei sein zu können, wurde ihre Arbeit doch auch wirklich gebraucht. Überhaupt handelt es sich bei den wackeren Nachwuchs-Katastrophenhelfern um eine pfiffige Truppe, die vor Kurzem in Heilbronn das THW-Jugendleistungsabzeichen in Bronze abgelegt hat.