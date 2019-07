Freudenstadt Sommernachtsfest: Zehn Bands bei Sing-your–Song-Contest

Freudenstadt - Beim "Sing-your-Song-Contest" auf dem Sommernachtsfest am Wochendende in Freudenstadt können Bands und Musikgruppen am Sonntag, 7. Juli, zeigen, was in ihnen steckt und ihr Talent auf der großen Bühne des Stadtfests präsentieren. Siegfried Kögel, der Leiter des Kinder und Jugendzentrums (KiJuz), sprach mit unserer Zeitung über den Ablauf und die Teilnehmer des Wettbewerbs.