Freudenstadt Sommernachtsfest: Das Fazit

Pagodenzelte für Vereine kostenlos

Was die Kosten betrifft, ärgert sich Krause, dass im Vorfeld viele Zahlen kolportiert worden seien, die nicht stimmten. So habe ein Pagodenzelt für die Vereine nicht 1200 Euro Miete gekostet, sondern es sei kostenlos gewesen. Außerdem seien beim Stadtfest zum Schluss immer weniger Vereine dabei gewesen. Jetzt wolle er, dass wieder möglichst viele Vereine mitmachen. "An den Kosten soll das nicht scheitern", betont Michael Krause. Beim früheren Stadtfest und auch beim neuen Sommernachtsfest war die Stadtkapelle als Verein dabei. Deren Vorsitzende Christine Schwarz ist froh, dass es überstanden ist. Aber nicht im negativen Sinn. "Die Leute haben uns fast überrannt", sagt sie. "Wir waren kräftemäßig geplättet." Rund 60 Helfer hatte die Stadtkapelle in verschiedenen Schichten im Einsatz. Christine Schwarz war nach dem Todesfall beim Stadtfest 2016 mit im Boot, um das Konzept zu verändern. Grundsätzlich findet sie es jetzt in Ordnung. Gut findet sie die Bündelung der Musik auf zwei Bühnen mit hochkarätigen Gruppen. Dadurch würden die Gäste nicht von jedem Stand mit einer anderen Musik dauerbeschallt.

Dass die Pagodenzelte aufgebaut wurden und nur noch eingerichtet werden mussten, empfindet Schwarz als "deutliche Erleichterung". Die Zelte seien in diesem Jahr kostenlos gewesen, damit jeder die Chance gehabt habe, das neue Konzept zu testen. Nach ihrem Wissensstand würden sie aber im nächsten Jahr Miete kosten, so Christine Schwarz. Die Stadtkapelle wird wohl auch bei der nächsten Auflage wieder dabei sein. "Wir sind der Meinung, dass wir zum Sommernachtsfest einfach dazugehören", betont die Vorsitzende.