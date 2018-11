Unter dem Motto "Männer wie wir... glauben an Gott, Werte und an uns!" trafen sich beim elften Dekanatsmännertag Männer aus dem ganzen katholischen Dekanat Freudenstadt in Horb. Reiner Ohagen begrüßte im Namen des Vorbereitungsteams 21 Männer im Gemeindezentrum Hohenberg. Stefan Schneider, Umweltbeauftragter der Diözese Rottenburg-Stuttgart, ging in seinem Einführungsvortrag der Frage des Klimawandels nach, ebenso der Frage, was der Einzelne dagegen tun kann. Er griff dabei auch Anregungen aus der Enzyklika "Laudato Si" von Papst Franziskus auf. Im nachfolgenden Workshop wurden Handlungsoptionen vertieft, sich für Klimaschutz einzusetzen. Im zweiten Workshop betrachtete Pater Pirmin Meyer, Wallfahrtsleiter aus dem Kloster Beuron, mit den Teilnehmern das Apostolische Glaubensbekenntnis und im dritten Workshop ging Fred-Jürgen Werr, Leiter der Psychologischen Beratungsstelle Horb, der Frage nach den eigenen Werten nach. Die Andacht stellte Dekanatsreferent Achim Wicker unter das Leitbild "Glaube, Liebe, Hoffnung". Ökologisch waren auch die Geschenke, welche die Männer mit nach Hause bekamen: eine Stofftasche mit dem Aufdruck: "Männer wie wir bekommen keinen Korb". Foto: Kirche