Freudenstadt SJBO nach Australien eingeladen

Die zweite Hürde dürfte nicht weniger schwierig sein. Denn um im Mai 2021 auf Konzertreise gehen zu können, muss noch eine große Spendensumme akquiriert werden. Dem Leiter des SBJO, Christian Pöndl, ist es ein Herzensanliegen, seinen Schützlingen diese Konzertreise zu ermöglichen, war er früher doch auch selbst - als Trompeter im baden-württembergischen Landesblasorchester - weltweit auf Konzertreisen unterwegs.

Jugendliche sollen neue Länder und Kulturen kennenlernen

Beim Pressegespräch sprüht Pöndl geradezu vor Begeisterung über die positiven Auswirkungen, die gemeinsame Konzertreisen auf junge Menschen haben können. Wichtig ist es für Pöndl, dass sich Jugendliche verschiedener Länder und Kulturen begegnen und kennenlernen und dabei ihren Horizont erweitern. Das gemeinsame Musizieren bietet hierzu die besten Möglichkeiten.

Mit seiner erfolgreichen Konzerttätigkeit fungiert das SBJO zudem als musikalischer Botschafter für Stadt und Landkreis. Als langjähriger Leiter des SJBO, das bereits auf mehreren Konzertreisen in den Freudenstädter Partnerstädten und im polnischen Partnerlandkreis Tomaszow Lubelski erfolgreich unterwegs war, fasst er seine Erfahrungen zusammen: "Konzertreisen tun den Jugendlichen in jeder Hinsicht gut." Der Orchesterleiter lobt zudem seine Gruppe: "Alle sind pünktlich, helfen sich gegenseitig, die haben sich alle mein Vertrauen verdient. Und jetzt bietet sich die Möglichkeit, auf einer großen Bühne zu spielen."

Konzertagentur soll Reise organisieren

Nachdem Pöndl alle bisherigen Konzertreisen alleine organisiert hat, soll die geplante Australienreise durch die Konzertagentur WP, die gleichzeitig auch der Ausrichter des Musikfestivals ist, organisiert werden. Um zu ermitteln, ob überhaupt der Wunsch nach dieser großen Konzertreise besteht, hat Pöndl bei den Eltern seiner 70 jungen Orchestermitglieder eine Umfrage gestartet, mit klarem Ergebnis: Mehr als 75 Prozent der befragten Eltern sprachen sich dafür aus, dass das SJBO auf große Konzertreise geht.

"Wir versuchen, etwa 100.000 Euro an Spenden zu sammenzubringen, damit der Restbetrag für die Eltern bezahlbar wird", sagt Pöndl. Einige Details sind bereits klar: Falls die Finanzierung zustande kommt, werden die Schüler in Australien in Jugendherbergen untergebracht. Klar ist, dass - als Selbstzahler - mehrere Begleitpersonen benötigt werden. Nur die "handlichen" Instrumente können mitgenommen werden, große Instrumente werden in Australöien geliehen. Klar ist vor allem, dass der Vertrag mit WP nur abgeschlossen werden kann, wenn in den nächsten Wochen die Spendenzusagen eintreffen. Entweder als zweckgebundene Spende für die Konzertreise oder eine gezielte Spende, um die Mitreise eines bestimmten Schülers zu ermögichen. Pöndl ist zuversichtlich, dass er die nötige Spendensumme zusammenbekommt. Für die Reise wurde ein eigenes Spendenkonto bei der Kreissparkasse Freudenstadt eingerichtet.

Weitere Informationen: Musik- und Kunstschule Region Freudenstadt, Telefon 07441/91 16 80 oder E-Mail an info@muk-fds.de oder unter www.worldprojects.com.au.