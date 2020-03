Freudenstadt Sind Stoffwindeln die grüne Alternative?

Freudenstadt - In den Schränken stapeln sich die Pampers, die Mülleimer quellen über und wenn man einmal in den Urlaub will, ist ein Koffer schon mal nur mit Einwegwindeln voll. Vielen jungen Familien ist dieses Szenario wohl bekannt. Nicht jedoch der Familie von Beate Gojny, wohnhaft in Bissingen, aufgewachsen in Freudenstadt. Einwegwindeln hat die Mutter zweier Kleinkinder längst abgeschworen.