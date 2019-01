Freudenstadt Silvester-Müll in aller Frühe weggeräumt

"Sauberkeit ist ein Teil unseres Glaubens", sagt Muhammad Ahmad Raza. In Freudenstadt fand die Putzaktion am Neujahrstag bereits zum fünften Mal statt. Einmal in der Woche treffen sich die Mitglieder zum Freitagsgebet in Freudenstadt. Aktuell hat die Calwer Gemeinde etwa 50 männliche Mitglieder aus Pakistan und Gambia. Ihr zentraler Ort ist die Qamar Moschee in Weil der Stadt.