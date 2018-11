Freudenstadt Seniorenverband: Beratung im Pflegefall ist unverzichtbar

Der Referent verwies auch auf den vom Landkreis eingerichteten Pflegestützpunkt. Am Ende seines Rechenschaftsberichtes nahm der Vorsitzende das Thema Pflege zum Anlass, um das Angebot der kostenlosen juristischen Beratung hervorzuheben. Gleichgültig, ob es sich um die Überprüfung eines Renten- oder Versorgungsbescheids handle, um Hilfe bei der Formulierung von Widersprüchen oder um die anwaltliche Vertretung, der Seniorenverband biete seinen Mitgliedern in allen Fällen kompetente Unterstützung. Dies gelte auch für bevollmächtigte Angehörige. Gerade die Senioren, aber auch deren Angehörige seien bei der Kompliziertheit der Versicherungssysteme zunehmend auf Beratung und juristische Unterstützung angewiesen. "Das ist für mich der wichtigste Grund, weshalb ich Mitglied im Seniorenverband bin und dort weiter mitarbeiten möchte", so Franz Krämer.