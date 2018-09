Baiersbronn-Klosterreichenbach. Ein 90-jähriger Autofahrer ist am Sonntagnachmittag in Klosterreichenbach mit seinem Auto mit einem entgegen kommenden Motorrad zusammengestoßen. Der Motorradfahrer und sein Sozius wurden verletzt, schreibt die Polizei. Gegen 15.30 Uhr fuhr der Senior mit seinem Wagen auf der Murgtalstraße Richtung Heselbach. Nach der Einmündung der Musbacher Straße kamen ihm mehrere Motorräder entgegen. Der 90-Jährige fuhr zu weit links. Der Motorradkolonne folgte ein Autofahrer, eine Kollision mit dem Wagen des 90-Jährigen nur dadurch verhindern konnte, dass er rechts in den Grünstreifen auswich. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Der 45-jährige Motorradfahrer wurde leicht, sein jüngerer Mitfahrer schwer verletzt. Beide kamen ins Krankenhaus. Der Unfallverursacher konnte zwischenzeitlich ermittelt werden. Er war gerade dabei, sein defektes Vorderrad zu wechseln, als ihn die Polizei antraf. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Am Wagen und dem Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt rund 3500 Euro.