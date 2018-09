Bad Rippoldsau-Schapbach (eve). Vorerst zurückgestellt wird nach dem mehrheitlichen Willen des Gemeinderats Bad Rippoldsau-Schapbach das Baugesuch der Deutschen Funkturm GmbH. Die Tochtergesellschaft der Telekom will laut Bürgermeister Bernhard Waidele am "Rosshardt" in Bad Rippoldsau den Sendemast ersetzen. Die Gemeinderäte Markus Hermann und Kurt Schmieder (beide CDU) sowie Ramon Kara (FWV) wollen erst weitere Informationen über Technik und Format des geplanten Projekts. Kara erinnerte an die heftigen Diskussionen, die seinerzeit 2010 geführt worden seien. Gemeinderat Franz Günter (FWV) stimmte gegen die Rückstellung des Baugesuchs und Waidele enthielt sich der Stimme.